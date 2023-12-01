الاتحاد الأوروبي وجرينلاند يوقعان شراكة استراتيجية بشأن سلاسل قيمة المواد الخام

الجمعة 01/ديسمبر/2023 - 10:17 ص

وقع الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم مع حكومة جرينلاند في بروكسل لإقامة شراكة استراتيجية لتطوير سلاسل قيمة المواد الخام المستدامة.

وجاء في بيان صحفي رسمي نشرته المفوضية الأوروبية، عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة، أن ثروات جرينلاند الطبيعية الواسعة تشكل أصلًا رئيسيًا لجني فوائد سلاسل القيمة العالمية، حيث تسعى إلى تنويع اقتصادها بطريقة مستدامة فيما يمكن العثور على 25 من أصل 34 مادة خام حاسمة حددتها المفوضية باعتبارها ذات أهمية استراتيجية للصناعة الأوروبية والتحول الأخضر في جرينلاند.

ووقع نائب الرئيس التنفيذي للصفقة الخضراء الأوروبية والعلاقات بين المؤسسات والاستشراف في المفوضية الأوروبية، ماروس سيفتشوفيتش، مذكرة التفاهم مع حكومة جرينلاند ممثلة في وزير الأعمال والتجارة والموارد المعدنية والعدالة والمساواة بين الجنسين، ناجا ناثانيلسن.

وذكر البيان أن توقيع مذكرة التفاهم سيساهم في تطوير المشاريع المستدامة على طول سلاسل قيمة المواد الخام، ونشر البنية التحتية اللازمة لتطويرها.

وتنص مذكرة التفاهم على تعاون وثيق بين جرينلاند والاتحاد الأوروبي في خمس مجالات خمسة مهمة؛ من بين ذلك تطوير التكامل الاقتصادي والصناعي لسلاسل القيمة للمواد الخام الحيوية والمواد الخام الأخرى. ويشمل ذلك التواصل وتطوير المشاريع بشكل مشترك وإنشاء نماذج أعمال جديدة وتعزيزها وجذب الاستثمارات ودعم الوصول إلى التمويل وتسهيل الروابط التجارية وتطوير وتكامل الدعم للتنويع الاقتصادي وضمان حسن سير سلاسل القيمة ومرونتها.

وتعزيز التعاون للاستفادة من المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة الدولية العالية (ESG)، لضمان أن يكون قطاع المعادن في جرينلاند بمثابة رافعة للنمو الاقتصادي المستدام والشامل مع خلق القيمة المحلية والمحلية. ويشمل ذلك الاستغلال المستدام للموارد المعدنية في حوار وثيق مع مجتمع جرينلاند من الأفراد والمنظمات والمؤسسات وأصحاب المصلحة الآخرين، مع الأخذ في الاعتبار بشكل كامل الطبيعة الفريدة للأراضي البكر في جرينلاند وتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة العالية المنصوص عليها في التشريعات والاتفاقيات والمبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات.

ونشر البنية التحتية اللازمة لتطوير سلاسل قيمة المواد الخام. ويشمل ذلك مراعاة خصوصيات احتياجات البنية التحتية للنقل والطاقة في جرينلاند، مع مراعاة ظروف القطب الشمالي أو شبه القطبي الشمالي، ودعم تعبئة التمويل لهذه البنية التحتية. مع تعزيز القدرات وتنمية المهارات على طول سلاسل قيمة المواد الخام. وهذا يشمل تطوير المهارات على جميع المستويات في صناعة المواد الخام والمجتمع الأوسع.

وأخيرًا تعزيز التعاون في مجال البحث والابتكار وتبادل المعرفة والتقنيات المتعلقة بالاستكشاف المستدام واستخراج ومعالجة وتكرير المواد الخام، فيما أشار البيان إلى أن جرينلاند مؤهلة للمشاركة في البرنامج الإطاري للاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار، وتوفر بيانات مراقبة الأرض بفضل برنامج كوبرنيكوس الأوروبي للأقمار الصناعية الذي يوفر فرصًا واعدة ذات صلة بالتنقيب عن المعادن ورسم خرائط الرواسب ومراقبة التعدين بما في ذلك إدارة النفايات ومراقبة التأثير البيئي.. حسب البيان.