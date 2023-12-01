نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون البيئة تتابع تجهيزات القافلة الشاملة لمركز أبوحماد

تابعت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق اليوم الجمعة تجهيزات القافلة الطبية التنموية الشاملة والتى تتوجه صباح غداً السبت، لقرية بحطيط مركز أبو حماد بالشرقية ، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، وضمن خطة قطاع البيئة لقرى ومراكز محافظة الشرقية الأكثر احتياجاً، وتنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصري وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين؛ إذ اطمأنت على تواجد الأطباء في ٩ تخصصات طبية.

وكذلك المشاركين من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة لتنظيم الندوات التوعوية عن تنظيم الأسرة والصحة الانجابية، والإرشاد الزراعي، بالإضافة إلى المشاركين في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل فى المجالات المختلفة ضمن مبادرة صنايعية مصر.