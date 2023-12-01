الأهلي يسمح لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة من مران اليوم

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الختامي اليوم على ملعب بنيامين مكابا استعدادا لمواجهة فريق يانج أفريكانز التنزاني غدا السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويقام المران في الحادية عشرة صباحا بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن يتم السماح لوسائل الإعلام المختلفة بحضور ربع الساعة الأولى وفقا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

كانت بعثة الفريق قد وصلت إلى تنزانيا مساء أمس الخميس وكان في استقبالها السفير شريف إسماعيل سفير مصر في تنزانيا وإسلام جلال قنصل مصر في تنزانيا وطاقم السفارة.

وكان الفريق قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي.

وخاض الفريق الأحمر مرانه الأخير بالقاهرة صباح أمس الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة، عقب الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين بعد مباراة سموحة الأخيرة في بطولة الدوري.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين أكد خلالها على أهمية التركيز الشديد وبذل أقصى جهد خلال الفترة المقبلة، من أجل الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز في المباراة القادمة.