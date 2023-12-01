أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 330 ألفا و40 جنديا

الجمعة 01/ديسمبر/2023 - 09:34 ص

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم /الجمعة/، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 330 ألفا و40 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 5 آلاف و564 دبابة و10 آلاف و372 من المركبات المدرعة و7 آلاف و931 من النظم المدفعية و912 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و602 من أنظمة الدفاع الجوي و323 طائرة مقاتلة و324 مروحية و22 سفينة حربية، فضلا عن 10 آلاف و399 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 1137 من المعدات الخاصة و5 آلاف و976 طائرات مسيرة وإسقاط 1567 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".