أمريكا تثمن تعاونها مع رومانيا لضمان حصول أوكرانيا على ما تحتاجه

الجمعة 01/ديسمبر/2023 - 09:29 ص

ثمنت الولايات المتحدة الأمريكية تعاونها مع رومانيا لضمان حصول الجيش الأوكراني على التدريب والمعدات التي يحتاجها لصد الحرب العدوانية الروسية ولتقديم المساعدات الإنسانية والدعم للاجئين ولبناء مسارات للحبوب الأوكرانية للوصول إلى عالم جائع.

وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن - في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة بمناسبة يوم رومانيا الوطني - "إن مستقبل التعاون بين بلدينا يصبح أكثر إشراقا من أي وقت مضى".

وأضاف "يسعدنا أن نتعاون في مجال الطاقة النظيفة وأمن الطاقة من خلال محطة تشيرنافودا للطاقة النووية ومشاريع مفاعل دويسيستي الصغير، وكذلك في استكشاف الفضاء من خلال اتفاقيات أرتميس وفي مواصلة تعزيز التبادلات الثقافية والتعليمية والاقتصادية بين شعوب البلدين".

وتابع بلينكن "إن قيادة رومانيا داخل حلف شمال الأطلسي تعمل على تعزيز أمننا الجماعي، وخاصة في منطقة البحر الأسود"، مضيفا "لقد كان دعمكم لاستقلال أوكرانيا ورفاهية شعبها ثابتا".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ورومانيا كانتا حليفتان وشريكتان وصديقتان لعقود من الزمن. وهذه الصداقة متجذرة في قيمنا المشتركة، فضلا عن الروابط التاريخية العميقة بين الأسرة والثقافة.

واختتم البيان بالقول: "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أهنئ شعب رومانيا بمناسبة الذكرى الخامسة بعد المئة ليوم الاتحاد العظيم".