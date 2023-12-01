الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة سوار الغيني

يستأنف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته اليوم الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، استعداداً للقاء سوار الغيني المقرر له يوم الأحد المقبل، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة من التدريبات غداً الخميس، عقب الفوز على مودرن فيوتشر في لقاء الأربعاء الماضي، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.





وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على مودرن فيوتشر بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.