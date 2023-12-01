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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

توافد أعداد كبيرة من الناخبين أمام المقر الانتخابي بدولة الكويت

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
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شهدت اللجنة الانتخابية المصرية بالكويت مع انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، اليوم الجمعة، توافد أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم.

وحرص المصريون ممن لهم حق التصويت في التواجد قبل فتح باب التصويت، حيث يعتبرها المصريون في الكويت يوم عيد وواجب وطني يحرصون فيه على التواجد لاختيار من يمثلهم خلال المرحلة الهامة والتاريخية للدولة المصرية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية، أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورمزه «النجمة»، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه «الشمس»، المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه «النخلة»، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه «السلم».

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