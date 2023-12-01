رئيس الفلبين يتعهد باستنفاد كل السبل المتاحة لإعادة البحارة المختطفين

الجمعة 01/ديسمبر/2023 - 09:15 ص

تعهد الرئيس الفلبيني "فرديناند ماركوس الابن" بأن تستنفد الحكومة كافة السبل المتاحة من أجل إعادة البحارة الفلبينيين ال17 المحتجزين كرهائن لدى جماعة الحوثي في البحر الأحمر عقب اختطاف سفينة شحن قبالة سواحل اليمن.

وقال ماركوس الابن - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة - إن الحكومة تشكل وفدا من أجل الذهاب والتفاوض مع الحوثيين لإنقاذ البحارة الفلبينيين.. كما اعتذر للجالية الفلبينية التي كانت متوقعة وصوله إلى الإمارات العربية المتحدة بعدما ألغى زيارته لدبي لحضور قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 28)، وذلك للتركيز على قضية البحارة.