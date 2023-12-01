ads
الجمعة 01 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس الفلبين يتعهد باستنفاد كل السبل المتاحة لإعادة البحارة المختطفين

الرئيس الفلبيني فرديناند
الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تعهد الرئيس الفلبيني "فرديناند ماركوس الابن" بأن تستنفد الحكومة كافة السبل المتاحة من أجل إعادة البحارة الفلبينيين ال17 المحتجزين كرهائن لدى جماعة الحوثي في البحر الأحمر عقب اختطاف سفينة شحن قبالة سواحل اليمن.

وقال ماركوس الابن - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة - إن الحكومة تشكل وفدا من أجل الذهاب والتفاوض مع الحوثيين لإنقاذ البحارة الفلبينيين.. كما اعتذر للجالية الفلبينية التي كانت متوقعة وصوله إلى الإمارات العربية المتحدة بعدما ألغى زيارته لدبي لحضور قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 28)، وذلك للتركيز على قضية البحارة.

الفلبين البحارة الفلبينيين جماعة الحوثي