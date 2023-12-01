شهداء وجرحى مع تجدد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، غالبيتهم أطفال ونساء، اليوم الجمعة، في تجدد لقصف الاحتلال الإسرائيلي برا وبحرا وجوا على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية وفي القطاع المدني إن طفلتين رضيعتين استشهدتا جراء قصف طائرات الاحتلال منطقة عصقولة وحي الشجاعية في مدينة غزة، مضيفة أن نحو 20 جريحا وصلوا إلى المستشفى المعمداني جراء قصف الاحتلال المتواصل على عدة أحياء من مدينة غزة.

وأشارت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية إلى أن أربعة أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون، في غارة استهدفت منزلا وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وذكرت الوكالة إن مدفعية الاحتلال أطلقت عدة قذائف صوب المنازل غرب مدينة غزة، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار من الرشاشات الثقيلة في عدة أحياء من مدينة غزة.

وذكر شهود عيان أن طائرات الاحتلال استهدفت بلدة عبسان شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة، كما قصفت المدفعية شرق المحافظة الوسطى وخان يونس جنوب القطاع.

وقصفت طائرات الاحتلال قصفت منزلا في منطقة أبو اسكندر شمال غرب مدينة غزة، كما قصفت منزلا في منطقة عصقولة بحي الزيتون في مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة امرأتين وطفلين.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلا في مخيم يبنا برفح جنوب القطاع، فيما قصفت زوارق ومدفعية الاحتلال بشكل عشوائي سواحل مدينة غزة والنصيرات والزوايدة ومناطق شمال غرب غزة والمناطق الشرقية والغربية لوسط القطاع.

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات عنيفة طالت عدة مناطق شمال قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي عشوائي على غالبية أحياء مدينة غزة والشمال والوسطى، فيما شهد محيط مستشفى ناصر في خان يونس جنوب القطاع عدة غارات. واستهدفت طائرات الاحتلال بعدة غارات عنيفة مخيم النصيرات ومنطقة المغراقة جنوب مدينة غزة.

وأضاف شهود عيان أن سماء قطاع غزة يشهد تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع.