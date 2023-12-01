ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023

الجمعة 01/ديسمبر/2023 - 08:42 ص

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، في مصر في سوق الصاغة، وسجل الجنيه الذهب 22280 جنيهًا، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات.

أسعار الذهب اليوم في مصر للشراء

سجلت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3182 جنيهًا.

وبلغ سعر عيار الذهب 21 نحو 2785 جنيهًا.

بينما بلغت أسعار عيار الذهب 18 نحو 2387 جنيهًا.

وتداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 1856 جنيهًا.

بينما سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر- للبيع عيار 24 نحو 3154 جنيهًا.

تداولت أسعار جرام الذهب عيار 21 للبيع عند 2760 جنيهات.

ووصلت أسعار جرام الذهب عيار 18 إلى 2365 جنيهًا.

وسجلت أسعار جرام الذهب عيار 14.