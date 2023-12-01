الزمالك يسابق الزمن لإنهاء أزمة القيد ويجهز بديل أوسوريو

يسابق مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، الزمن من أجل رفع عقوبة إيقاف القيد قبل الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل تلبية احتياجات الفريق خاصة وأن الفريق يعاني من نقص في عدد من المراكز في ظل استمرار إيقاف القيد خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

ودخل مسئولو نادي الزمالك، في مفاوضات مع نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، من أجل تقسيط غرامة محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد فريق الكرة الأول بالنادي، لحل أزمة إيقاف القيد.

وينتظر الزمالك رد مسؤولى النادي البرتغالي، لتقسيط الغرامة والتي تبلغ مليون ونصف دولار، قيمة المستحقات المتراكمة من صفقة عودة شيكابالا للزمالك عام 2015.

وكشف مصدر مسؤول بالزمالك، أن الزمالك تواصل مع البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني السابق للزمالك، لمعرفة الموقف بعد تدخله لإنهاء الأزمة، وأشار المصدر أن فينجاد أخبر مسؤولي الزمالك برفض النادي البرتغالي عرض تقسيط الغرامة المالية الذي طرحته إدارة نادي الزمالك.

ويأمل مسؤولو الزمالك، في حل أزمة إيقاف القيد، من أجل تدعيم صفوف الفريق، خاصة بعد عرض الثلاثي، أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري للبيع، وخصم جزء من مستحقاتهم المالية، على خلفية ترك معسكر الفريق ليلة مواجهة زد في بطولة الدوري.

ويأتي على رأس أولويات تدعيم صفوف الفريق الأبيض، خلال الانتقالات القادمة، مركز حراسة المرمى في ظل رحيل محمد صبحي بنهاية الموسم وبقاء محمد عواد وحيدًا، والذي يقترب من تمديد تعاقده مع القلعة البيضاء، بعد الموافقة على خفض قيمة راتبه السنوي، وبجانب مركز حراسة المرمى يسعى مسؤولوا القلعة البيضاء لتدعيم الجبهة اليسرى، بعد الاستقرار على رحيل أحمد فتوح، واقتراب محمد عبدالشافي، صاحب الـ37 عامًا من إعلان اعتزاله، بعد عودة الموسم الجاري تقديرًا لحاجة الفريق لجهوده، بالإضافة إلى معاناة عبدالله جمعة من كثرة الإصابات وعدم جاهزيته بشكل.

على صعيد آخر، يبحث مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تعيين مدير فني أجنبي جديد، خلفًا للمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، والذي رحل عن صفوف الفريق بسبب سوء النتائج، ليتولى معتمد جمال، مهمة القائم بأعمال المدير الفني لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

ويعد التشيلي خوسيه لويس سييرا، صاحب الـ 54 عاما، المرشح الأبرز لتولي قيادة الفريق في الفترة المقبلة، وسبق له قيادة عدة أندية، منها يونيون إسبانيولا وكولو، وفي المنطقة العربية تولي قيادة اتحاد جدة السعودى فى ولايتين وشباب أهلى دبى والطائي.

ويستعد الزمالك لمواجهة سوار الغيني، يوم 3 ديسمبر المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على استاد السلام.

وفاز الزمالك على أبو سليم الليبي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأحد الماضي باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.