سماع دوي إطلاق نار كثيف في جنوب عاصمة غينيا بيساو

سمع دوي إطلاق نار كثيف، اليوم الجمعة، في عاصمة غينيا بيساو قرب ثكنات يتحصن فيها عناصر من الحرس الوطني في جنوب المدينة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

وذكرت مصادر عسكرية ومخابراتية أن أفراد الحرس الوطني ذهبوا مساء الخميس للإفراج عن وزير المالية سليمان سيدي ومسؤول حكومي كبير آخر كانت الشرطة تحتجزهم، ثم لجأوا إلى المنطقة الجنوبية من بيساو.

وذكرت المصادر أن المسؤولين تم احتجازهما بعد استجوابهما لعدة ساعات بشأن سحب 10 ملايين دولار من خزينة الدولة.

وقالت المصادر إن الحرس الوطني قام بإخراج المسؤولين واقتادهما إلى جهة مجهولة.