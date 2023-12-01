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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بدء عملية تصويت المصريين بتايلاند وإندونيسيا في الانتخابات الرئاسية 2024

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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بدأ المواطنون المصريون في كل من تايلاند وإندونيسيا في التوافد على مقري السفارتين المصريتين في بانكوك وجاكرتا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.


وفتحت السفارتان أبوابهما في الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي للدولتين أمام الناخبين، وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساءً وذلك خلال الأيام الثلاثة للاقتراع وفقا للإجراءات التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.


وتعقد الانتخابات في الخارج في 137 مقرًا انتخابيًا ببعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في 121دولة، تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة تابلت حديثة يتم الاعتماد عليها لقراءة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن للناخب، بالإضافة إلى تجهيز وحدات الحاسب الآلي المتوفرة لدى السفارات ببرامج مخصصة لإدارة العملية الانتخابية.

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