بدء عملية تصويت المصريين بتايلاند وإندونيسيا في الانتخابات الرئاسية 2024

بدأ المواطنون المصريون في كل من تايلاند وإندونيسيا في التوافد على مقري السفارتين المصريتين في بانكوك وجاكرتا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.



وفتحت السفارتان أبوابهما في الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي للدولتين أمام الناخبين، وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساءً وذلك خلال الأيام الثلاثة للاقتراع وفقا للإجراءات التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.



وتعقد الانتخابات في الخارج في 137 مقرًا انتخابيًا ببعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في 121دولة، تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة تابلت حديثة يتم الاعتماد عليها لقراءة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن للناخب، بالإضافة إلى تجهيز وحدات الحاسب الآلي المتوفرة لدى السفارات ببرامج مخصصة لإدارة العملية الانتخابية.