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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سفارة مصر بكوالالمبور تستقبل المواطنين المشاركين في الانتخابات الرئاسية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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بدأت سفارة مصر بالعاصمة الماليزية كوالالمبور صباح اليوم الجمعة (بالتوقيت المحلي لماليزيا) في استقبال المواطنين من أبناء الجالية المصرية والذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.


وكانت السفارة المصرية بماليزيا قد انتهت من كافة الاستعدادات الفنية واللوجيستية لاستقبال الناخبين وتزويد اللجنة بكافة التسهيلات للتيسير على المواطنين عملية الإدلاء بأصواتهم.


وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات بالخارج -سواء كان مقيمًا أو زائرًا لفترة وجيزة- أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بواسطة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

سفارة مصر بكوالالمبور الانتخابات الرئاسية 2024 السفارة المصرية بماليزيا