استعدادات داخل السفارات والقنصليات المصرية لاستقبال الناخبين للتصويت في الانتخابات الرئاسية خلال الساعات القادمة

في الوقت الذي بدأت فيه عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج في بعض الدول منها نيوزيلندا وأستراليا، تقوم السفارات المصرية في عدد من الدول باستعدادات مكثفة في مقار السفارات والقنصليات قبل بدء عملية التصويت، استعدادا لاستقبال الناخبين خلال الساعات القادمة.



وتقوم السفارات بتحضيرات واستعدادات لاستقبال الناخبين من أبناء الجاليات المصرية، ومن بينها سفارة مصر في مدريد بإسبانيا، وفي الإمارات العربية المتحدة، والسفارة المصرية بالكويت، وفي قنصلية مصر بجدة بالمملكة العربية السعودية.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

