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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مراسل «القاهرة الإخبارية» ببيروت يوضح تفاصيل بدء الانتخابات وخطوات التصويت

مراسل القاهرة الإخبارية
مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت
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قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن السفارة المصرية أنهت جميع الاستعدادات باللجان الانتخابية بلبنان، وصارت جاهزة لاستقبال المواطنين المصريين المقيمين بلبنان أو الوافدين الزائرين، مشيرًا إلى أنه ستبدأ اللجنة في استقبال المنتخبين في تمام التاسعة صباحًا اليوم الجمعة، وتمت الاستعدادات وفقًا للأوجه المطلوبة التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار سنجاب، خلال مراسلته لـ «القاهرة الإخبارية»، إلى أنه تم وضع الصناديق وفقًا للترتيبات المطلوبة وتم وضع الساتر، وباتت المقرات وأماكن الانتخابات جاهزة لاستقبال المصريين الناخبين المقيمين في الأراضي اللبنانية، مرورًا بالتحقق من بطاقات الرقم القومي لمن يحملها أو جوازات السفر المميكنة التي يتواجد بها الرقم القومي، ثم الحصول على ورقة التصويت، والدخول إلى غرفة التصويت.

واستكمل: «السفارة المصرية بلبنان أعلنت أنها ستستقبل المصريين الناخبين بدءًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً كل يوم بدءً من الجمعة وحتى يوم الاحد لكافة المصريين المقيمين على الأراضي اللبنانية».

 

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