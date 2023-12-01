واشنطن توسع قائمة العقوبات ضد كوريا الشمالية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن توسيع قائمة العقوبات الأمريكية ضد كوريا الشمالية، حيث أدرجت عليها 8 أشخاص وكيانًا واحدًا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وجاء في بيان لإدارة الرقابة على الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس، أن العقوبات طالت مواطنين كوريين شماليين، تقول واشنطن إن اثنين منهم يقيمان في روسيا وآخران في طهران.

وتشمل العقوبات تجميد أصول هؤلاء الأشخاص والكيان، وحظر التعاملات معهم لمواطني الولايات المتحدة والجهات الأمريكية.

يذكر أن الولايات المتحدة قد فرضت العقوبات على العديد من الأشخاص والكيانات الذين تتهمهم بأنهم على صلة ببرامج كوريا الشمالية لتطوير الأسلحة النووية والصواريخ.