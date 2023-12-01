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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

واشنطن توسع قائمة العقوبات ضد كوريا الشمالية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن توسيع قائمة العقوبات الأمريكية ضد كوريا الشمالية، حيث أدرجت عليها 8 أشخاص وكيانًا واحدًا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وجاء في بيان لإدارة الرقابة على الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس، أن العقوبات طالت مواطنين كوريين شماليين، تقول واشنطن إن اثنين منهم يقيمان في روسيا وآخران في طهران.

وتشمل العقوبات تجميد أصول هؤلاء الأشخاص والكيان، وحظر التعاملات معهم لمواطني الولايات المتحدة والجهات الأمريكية.

يذكر أن الولايات المتحدة قد فرضت العقوبات على العديد من الأشخاص والكيانات الذين تتهمهم بأنهم على صلة ببرامج كوريا الشمالية لتطوير الأسلحة النووية والصواريخ.

واشنطن كوريا الشمالية قائمة العقوبات