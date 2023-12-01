سفير مصر في أستراليا: تم اتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل عملية تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية

أكد سفير مصر في أستراليا هاني ناجي، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات بهدف تسهيل عملية تصويت أبناء الجالية المصرية في الانتخابات الرئاسية.



وقال سفير مصر في أستراليا في تصريحات خاصة لقناة "إكسترا نيوز" مساء أمس الخميس، إن الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت كل التسهيلات اللازمة لعملية الاقتراع.



وبدأ المواطنون المصريون في أستراليا في التوافد على مقار السفارة بكانبيرا والقنصليتين المصريتين في سيدني وملبورن للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 والتي يتنافس فيها أربعة مرشحين.



وفتحت السفارة والقنصليتان أبوابهم في الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي لأستراليا، وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء وذلك خلال الأيام الثلاثة للاقتراع وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.



وتتوالى عملية التصويت بالنسبة للمصريين في الخارج تباعًا في باقي المقار الانتخابية في 121 دولة حول العالم حسب التوقيت المحلي بكل دولة.

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