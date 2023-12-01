بدء اقتراع المصريين في اليابان وكوريا الجنوبية في الانتخابات الرئاسية 2024

بدأ المصريون في اليابان وكوريا الجنوبية، صباح اليوم الجمعة، (بالتوقيت المحلي للعاصمتين) في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 بمقري سفارتي مصر بطوكيو وسيول.



وقامت السفارتان بتوفير كافة التسهيلات للمواطنين الذين يتوافدون على اللجنتين الفرعيتين لممارسة حقهم الدستوري في المشاركة السياسية بالنظر إلى دورهم ومسئوليتهم الوطنية في كافة الاستحقاقات الانتخابية المختلفة في إطار من الممارسة الحرة والنزيهة للعملية الديمقراطية في مصر.



وتجري عملية إدلاء المواطنين بأصواتهم خارج البلاد أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقين الأول والثاني والثالث من ديسمبر.



وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات بالخارج -سواء كان مقيمًا أو زائرًا لفترة وجيزة- أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بواسطة بطاقة الرقم القومي (سارية او غير سارية) أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.