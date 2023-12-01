فلسطين.. الاحتلال يفرج عن 30 معتقلًا بينهم 22 طفلًا و8 معتقلات

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، عن 30 معتقلًا، بينهم 22 طفلًا و8 معتقلات من أراضي الـ48، عند سجن "عوفر" العسكري" المقام على أراضي المواطنين في بلدة بيتونيا غرب رام الله، ومن معتقل "المسكوبية" في القدس المحتلة، ضمن الدفعة السابعة من "صفقة التبادل"، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

واستبقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن المعتقلين، باقتحام الأحياء القريبة من سجن "عوفر" العسكري، وصولا إلى دوار المدارس وسط بلدة بيتونيا.

ونقلت حافلة ومركبات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، 19 من المعتقلين الأطفال المفرج عنهم، من سجن "عوفر" العسكري" إلى الساحة المقابلة لبلدية رام الله، حيث كانت عائلاتهم وحشد من المواطنين في استقبالهم.

في حين تم الإفراج عن 3 معتقلين مقدسيين من "المسكوبية" إلى منازلهم، إضافة إلى الإفراج عن 8 معتقلات من أراضي الـ48.