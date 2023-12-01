نزوح مليون صومالي جراء الفيضانات والتحذيرات من انتشار الأمراض

أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، نزوح أكثر من مليون شخص بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد منذ أسابيع، محذرًا من انتشار الأمراض بين السكان.



وكانت المياه قد غمرت بلدات صومالية بأكملها مما أجبر جميع سكانها تقريبًا على البحث عن مأوى في أماكن أخرى.



وتواجه إثيوبيا وكينيا المجاورتان أيضًا فيضانات واسعة النطاق. ومن المتوقع أن يصبح الوضع أكثر خطورة مع توقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة حتى أوائل العام المقبل.



وأفادت تقارير أن ما لا يقل عن 270 شخصًا لقوا حتفهم في الصومال وكينيا.