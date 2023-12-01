فريد زهران يرحب بتأييد ودعم الحزب الليبرالي المصري

يرحب المرشح الرئاسي، فريد زهران، بتأييد ودعم الحزب الليبرالي المصري (تحت التأسيس)، في خطوة تعد إشارة قوية إلى تلاحم القوى السياسية في بلادنا، رغم اختلافاتها الإيدلوجية، من أجل بناء مستقبل أفضل.

ونثمن دعم الحزب الليبرالي لحملتنا الرئاسية تأكيدًا على إلتفاف القوى الوطنية حول رؤيتنا لتحقيق تنمية مستدامة وتعزيز مبادئ المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر.

ونود أن نعبر عن إمتناننا العميق للهيئة التأسيسية للحزب الليبرالي المصري لموافقتها على مشاركة ممثلين منها في الهيئة الاستشارية لحملتنا الرئاسية.

حيث إن تواجد شادي العدل ونادر شكري، من الوكلاء المؤسسين للحزب، يشكل قيمة مضافة للحملتنا.

ونؤكد إننا نعمل بجد وبإخلاص لتحقيق تطلعات الشعب المصري، ونتطلع إلى تعزيز التعاون الفعّال مع الحزب الليبرالي وكل القوى السياسية الراغبة في خدمة مصر وشعبها.

شكرًا لدعمكم، ولنتحد سويًا من اجل التغيير نحو مستقبل أفضل.