بدء عملية تصويت المصريين في أستراليا بالانتخابات الرئاسية

بدأ المواطنون المصريون في أستراليا في التوافد على مقار السفارة بكانبيرا والقنصليتين المصريتين بسيدني وملبورن للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 والتي يتنافس فيها أربعة مرشحين.

وفتحت السفارة والقنصليتان أبوابهم في الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي لأستراليا، وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء وذلك خلال الأيام الثلاثة للاقتراع وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتتوالى عملية التصويت بالنسبة للمصريين في الخارج تباعا في باقي المقار الانتخابية في 121 دولة حول العالم حسب التوقيت المحلي بكل دولة.