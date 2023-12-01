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الجمعة 01 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بدء عملية تصويت المصريين في أستراليا بالانتخابات الرئاسية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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بدأ المواطنون المصريون في أستراليا في التوافد على مقار السفارة بكانبيرا والقنصليتين المصريتين بسيدني وملبورن للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 والتي يتنافس فيها أربعة مرشحين.

وفتحت السفارة والقنصليتان أبوابهم في الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي لأستراليا، وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء وذلك خلال الأيام الثلاثة للاقتراع وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتتوالى عملية التصويت بالنسبة للمصريين في الخارج تباعا في باقي المقار الانتخابية في 121 دولة حول العالم حسب التوقيت المحلي بكل دولة.

بدء عملية تصويت المصريين في أستراليا الانتخابات الرئاسية 2024