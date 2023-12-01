مرموش يسجل هدفًا في خسارة آينتراخت فرانكفورت من باوك بدوري المؤتمر الأوروبي

تلقى فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري عمر مرموش، خسارة على ملعبه دوتش بانك بارك بهدفين مقابل هدف من نظيره باوك اليوناني، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء الخميس، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وشارك مرموش أساسيًا في تشكيل فرانكفورت، وخاض دقائق اللقاء كاملة.

وسجل عمر مرموش هدف فريقه الوحيد في المباراة في الدقيقة 58 من صناعة الجزائري فارس شعيبي.

وتلقى مرموش بطاقة صفراء في الدقيقة 81، في المباراة التي شهدت تسجيل رابع أهدافه في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي هذا الموسم في 5 مباريات شارك بها مع آينتراخت فرانكفورت.

وأحرز هدفي باوك، توماسز كيدزيورا في الدقيقة 55، وأندريجا زيفكوفيتش في الدقيقة 73، قبل أن يحصل كريستيان ياكيتش زميل عمر مرموش على البطاقة الحمراء في الدقيقة 90+4 بعد إشهار حكم اللقاء في وجهه بطاقتين صفراوتين.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد آينتراخت فرانكفورت عند 9 نقاط، في وصافة جدول ترتيب المجموعة السابعة من مجموعات دوري المؤتمر الأوروبي، بينما رفع باوك اليوناني رصيده إلى 13 نقطة على صدارة الترتيب.