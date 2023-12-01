محمد صلاح يبدع بشارة القائد.. ليفربول يتأهل لدور الـ16 من الدوري الأوروبي

قاد النجم المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول الإنجليزي، لاكتساح نظيره لاسك لينز النمساوي برباعية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

وتألق صلاح في المباراة التي فاز بها الريدز على لاسك بنتيجة 4-0، ليقود فريقه للتأهل لدور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي، في اللقاء الذي شهد ارتداءه لشارة القائد.

وتواجد الفرعون المصري في التشكيل الأساسي للحمر، وشارك في اللقاء حتى الدقيقة 56 بعد استبداله بزميله كورتس جونز.

وسجل محمد صلاح هدفًا وصنع آخر، ليصل بالهدف الذي أحرزه إلى 199 هدفًا بقميص ليفربول.

افتتح الكولومبي لويس دياز، التهديف من رأسية في الدقيقة 12، قبل أن يضيف الهولندي كودي جاكبو، الهدف الثاني في الدقيقة 15 من صناعة صلاح.

وأحرز الفرعون المصري، الهدف الثالث في الدقيقة 51 من ركلة جزاء.

واختتم جاكبو الرباعية في شباك لاسك في الدقيقة 90+2 من صناعة ترينت ألكسندر أرنولد.

وبذلك، رفع محمد صلاح رصيده من الأهداف في بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، إلى 3 أهداف في 5 مباريات شارك بها مع الريدز.

وبتلك النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 12 نقطة على صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة من مجموعات الدوري الأوروبي، بينما تذيل لاسك لينز النمساوي الترتيب وفي رصيده 3 نقاط.