«الأبجيجي»: إنشاء مدينة طبية لـ«المعاهد التعليمية» حلم يتحقق لكل المصريين

قال الدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، نائب رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، إن تصديق رئيس الجمهورية على إنشاء مدينة طبية لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، يعد نقلة نوعية وحلمًا طال انتظاره لكافة العاملين بالهيئة بكافة المستشفيات والمعاهد والبالغ عددهم 25 معهدًا ومستشفى تابعين للهيئة.

جاء ذلك على هامش انعقاد المؤتمرالسنوى الـ15 للمعهد القومي للكبد والجهاز الهضمى والأمراض المعدية، والمنعقد تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبحضور الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور محمد صالح، عميد المعهد القومي للكبد والجهاز الهضمى والأمراض المعدية ورئيس المؤتمر، والدكتور علي حسين، نائب عميد معهد الكبد والأمراض المعدية، وعدد كبير من أطباء وأساتذة الكبد فى مصر والعالم.

وأوضح «الأبجيجي»، أن المؤتمرهذا العام شهد تنظيم جلسات تناظرية وتشخيصية عن بُعد، ضمت عددًا من الخبراء والاستشارين والمتخصصين بمخلتف دول العالم، وذلك عن طريق عرض تفصلي حول تشخيص الحالات المصابة بأمراض الجهاز الهضمي والكبد، باستخدام تقنية المناظير وتشمل (القنوات المرارية، التجسسي، الموجات الصوتية)؛ للتعرف على طرق التشخيص المُتبعة، بالإضافة إلى تبادل المشورة بين المشاركين، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى ورفع كفاءة الفرق الطبية.

وأضاف نائب رئيس المعاهد التعليمية، أن المعهد القومي للكبد يُعد من أبرز الصروح الطبية المتقدمة بمجال البحوث والمرجعيات العلمية المتخصصة بطب وجراحة الجهاز الهضمي والكبد، مؤكدًا ضرورة التعاون مع الأكاديميات البحثية والمؤسسات الطبية الرائدة بهذا الشأن، لنقل وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى حرصه على تنظيم الدورات التدريبية للأطباء وفرق التمريض على أحدث أساليب العلاج المتبعة عالمية، بهدف تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.