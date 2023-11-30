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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مصرع 4 مهاجرين غير شرعيين غرقًًا قبالة شواطئ جنوبي إسبانيا

غرق قارب مهاجرين
غرق قارب مهاجرين
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لقي أربعة مهاجرين غير شرعيين مصرعهم غرقًا في البحر قبالة شواطئ محافظة قادس جنوبي إسبانيا خلال محاولتهم الوصول إليه.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة الإسبانية في المحافظة - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس إن سائقي القارب أجبروا 27 مهاجرا على القفز في المياه بالقرب من شاطئ كامبوسوتو حيث لقي الضحايا مصرعهم، فيما أُجبر ثمانية آخرون على القفز بالقرب من شاطئ آخر.

وأوضح، أن سائقي القارب انطلقوا مُسرعين، بينما لم تنجح الطائرات المُسيرة التي استخدمتها الشرطة في تحديد أماكن المهاجرين الذين كانوا قادمين من دول في شمال أفريقيا.

تجدر الإشارة إلى أن عشرات الآلاف من المهاجرين من دول جنوب الصحراء الكبرى يحاولون الوصول إلى إسبانيا كل عام في قوارب كبيرة مفتوحة تنطلق من شمال غرب إفريقيا، حيث يتجه معظمهم إلى جزر الكناري في المحيط الأطلسي، بينما يحاول آخرون عبور البحر الأبيض المتوسط إلى البر الرئيسي إسبانيا.

قادس إسبانيا