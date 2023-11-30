حرب غزة.. سر الدعم الأمريكي والغربي لإسرائيل في تنفيذ مخططها

قال اللواء الدكتور صفوت الديب، مدير أكاديمية ناصر العسكرية الأسبق، إن إيران لها حسابات خاصة في المنطقة، مشيرا إلى أن إيران وقعت اتفاقا مؤخرا مع الولايات المتحدة الأمريكية، قبل حرب غزة بفترات بسيطة لذا فهي لها حسابات خاصة وتصريف أموالها وتنفيذ مشروعاتها في المنطقة.

أضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن إيران تريد أن تتواجد في مدخل جنوب البحر الأحمر بالإضافة إلى التواجد أيضا في باب المندب، لافتا إلى أن طهران تريد أن تكون جزءا من الترتيبات الأمنية في البحر الأحمر، لافتا إلى أن هناك أذرع لإيران في المنطقة ولكن بحسابات أخرى منها حزب الله والحوثيين ولكن لكل منها توجهات.

وأوضح مدير أكاديمية ناصر العسكرية الأسبق، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن حقوق الدول لا تمنح ولكن تنتزع، مشددا على أن القضية الفلسطيني حبيسة الأدراج حتى السابع من أكتوبر وتنفيذ عملية طوفان الأقصى.

وأضاف أن مشكلة العالم العربي والإسلامي قضاياه لا أحد ينظر لها أبدا، مبينا أن هناك تناقضا في تعامل الغرب مع القضايا العربية، إلى جانب الازدواجية في المعايير.

وتساءل قائلا: هل ما تقوم به إسرائيل من جرائم في قطاع غزة، لا تستحق أن تحاكم في المحكمة الجنائية الدولية؟، مشددا على أن العالم لا يعترف إلا بالقوة.

وأشار مدير أكاديمية ناصر العسكرية الأسبق، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن مشكلة الدول العربية والإسلامية مع الولايات المتحدة الأمريكية، بتفضيلها مصلحة المواطن الإسرائيلي أولا، مؤكدا أنه حال توقف دعم أمريكا لإسرائيل لن تستطيع فعل ما تقوم به وستتوقف الحرب فورا.

وشدد على أن الولايات المتحدة الأمريكية تفضل دائما مصلحة إسرائيل على مصلحة المواطن الأمريكي، موضحا أن الدول الأوروبية تساق أمام الولايات المتحدة الأمريكية، والدليل ما حدث في الحرب الروسية الأوكرانية، ومحاربة روسيا بمختلف الأسلحة مثل الغاز، كما سعت أوروبا للتضحية بمصالحها مع روسيا لتنفيذ ما تطلبه أمريكا.

وكشف عن أن المخابرات الأمريكية، لديها العديد من ملفات فضائح لدول أوروبية، لذا لا تستطيع الخروج عن الإطار الأمريكي، موضحا أن أمريكا تسيطر على الأحزاب في أوروبا.

