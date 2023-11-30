خبيرة اقتصادية: تنظيم إكسبو 2030 فى السعودية شهادة بقدرات المملكة

قالت خبيرة الاقتصاد السعودية سماهر الزهراني، إن تنظيم إكسبو 2030 يأتي تكليلا للعمل الجاد منذ شهر أكتوبر عام 2021 عندما أعلنت المملكة العربية السعودية عن رغبتها في استضافة المعرض العالمي.

وأضافت "الزهراني"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية “العربية”، أن فوز الرياض بتنظيم إكسبو 2030 هو شهادة من العالم بأن المملكة قادرة على استضافة أحداث دولية، واليوم يعتبر بداية أيضًا الإعلان القادم لاستضافة 2034.

وذكرت أن هناك العديد من العوامل الداعمة لفوز ملف الرياض باستضافة إكسبو 2030، منها مشروعات البنية التحتية واللوجستيات وموقع المعرض والتجهيزات الخاصة باستضافة المعرض، موضحة أن رؤية المملكة 2030 ساهمت في توفير حراك قوي منذ 2016 والذي انتقل من القيادة السياسية إلى الموظفين والشعب.

وأضافت أن لدى المملكة منظومة قوية جدا لتحقيق الإنجازات وهو ما تكلل بهذا الإنجاز بفوز مدينة الرياض باستضافة إكسبو 2030، موضحة أن من يتابع الشأن السعودي عن قُرب ويتمعن بالخطوات الجريئة والسريعة التي تخطوها المملكة منذ إطلاق رؤيتها الطموحة في العام 2016م لن يستغرب أبدًا الانتصار الكاسح الذي حققته الرياض على نظيرتيها بوسان الكورية وروما الإيطالية في سباق الترشح لاستضافة معرض إكسبو 2030 الذي يعتبر من أبرز الأحداث الدولية ذات الصدى الاقتصادي الكبير.