مختار نوح: عملية 7 أكتوبر كلها فوائد للقضية الفلسطينية برغم كل الخسائر

قال مختار نوح، الباحث والمفكر، إن عملية 7 أكتوبر كلها فوائد للقضية الفلسطينية برغم كل الخسائر التي وصلت إلى تدمير البنية التحتية واستشهاد 15 ألف فلسطيني أكثرهم من الأطفال والنساء.

وأضاف "نوح" في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون" مساء اليوم الخميس، "7 أكتوبر حتى الآن كلها فوائد لأنها أعادت القضية الفلسطينية بمعيار شعوبي".

وتابع "هذه العملية التي قامت بها حماس كانت حركة منظمة وحتى الآن لا أحد يعلم وجود الأسرى فإحنا أمام عمل منظم والرئيس الأمريكي أصبح في موضع اتهام دائم بسبب دعمه للعدوان الإسرائيلي".

واستطرد "إسرائيل كانت لديها النية لقتل الفلسطينيين وهدم المنازل بصرف النظر عن عملية 7 أكتوبر، هذه العملية بها دروس مخابراتية ووجدت فيها رائحة الاستفادة من حرب أكتوبر باختيار اليوم والتوقيت واستراتيجية خداع العدو".

وأردف "إسرائيل بعد هذه العملية انكسرت شوكتها وحل الدولتين أصبح الحل الحتمي الوحيد للقضية الفلسطينية"، متابعًا "وقفة مصر تحتاج التدريس وهي وقفة المستعد والمتواضع الذي لا يتحدث عن نفسه وأعطت قوة حتى تتكلم دول أخرى".

وأشار مختار نوح، إلى أن تهجير الفلسطينيين لم يعد سيناريو مطروح بسبب موقف مصر الحاسم وكلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي الواضحة.