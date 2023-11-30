نائب عميد «الكبد»: المؤتمر السنوى الـ15 يناقش توحيد بروتوكول العلاج

قال الدكتور على حسين،نائب عميد المعهد القومى للكبد، أن المؤتمر السنوى الـ15 لمعهد الكبد وأمراض الجهاز الهضمي والأمراض المعدية ،يعد فرصة حقيقية لتبادل الأبحاث والمعلومات الطبية بين أساتذة الطب فى مصر والعالم، مشيدا بجهود المعهد فى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

واوضح نائب عميد معهد الكبد، فى تصريحات لـ«البوابة نيوز»، إن المؤتمر السنوى سوف يشهد اقامة اكثر من 150 جلسة علمية متنوعة، يحاضر فيها اساتذة الطب فى مصر والعالم، ويشهد مناقشة العديد من الموضوعات الطبية وأهم المستجدات العلمية في مجال الكبد وأمراض الجهاز الهضمي والأمراض المعدية.

جاء ذلك على هامش انعقاد المؤتمرالسنوى الـ15 للمعهد القومي للكبد والجهاز الهضمى والامراض المعدية، والمنعقد تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبحضور الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور محمد عبدالوهاب الابجيجى، نائب رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور محمد صالح، عميد المعهد القومي للكبد والجهاز الهضمى والامراض المعدية ورئيس المؤتمر، وعدد كبير من أطباء وأساتذة الكبد فى مصر والعالم.

وأضاف على حسين، أن المؤتمر السنوي للمعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية يُعد أحد أقدم المؤتمرات في وزارة الصحة، ويحرص على حضوره اساتذة الطب قى مصر والعالم، لما يمثله من ثقل علمى وبحثى كبير فى مجال تشخيص وعلاج امراض الكبد.

وأضاف، ان المعهد يحرص على تقديم أفضل خدمة طبية بإتباع الأساليب العلاجية العالمية في تخصصات ( الجراحة العامة،جراحة الكبد والبنكرياس،أمراض الجهاز الهضمي، الصيدلية الإكلينيكية، الجلدية، طب الأطفال، الرعاية المركزة، الباثولوجيا الإكلينيكية، باثولوجيا الأنسجة، الأمراض المُعدية الإكلينيكية، الوبائيات التطبيقية، الأشعة التخصصية، الأشعة التداخلية، أمراض الكلى، الباطنة العامة، التخدير)، مؤكدا العمل دائما على تحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المُقدمة للمواطنين.