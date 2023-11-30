«الوطنية للانتخابات»: سنعلن بشفافية ما يجري خلال عملية تصويت المصريين في الخارج

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا حول عملية تصويت المصريين بالخارج خلال الانتخابات الرئاسية 2024، نقلته قناة «إكسترا نيوز».

وقال المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، «بدأنا مرحلة عملية التصويت للمصريين في الخارج على مستوى العالم، بدأت أول دولة إجراء التصويت في سفارة مصر في نيوزيلندا، ونظرًا لفروق التوقيت، فإن الساعة هناك التاسعة صباحًا بتوقيت مصر العاشرة مساءً».

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «تعتبر أول لجنة بيتم فتح التصويت فيها للمصريين في الخارج، وتباعًا في غرفة العمليات في الهيئة الوطنية للانتخابات مستمرين من الآن حتى انتهاء التصويت تباعًا، وفتح كل المقرات خارج مصر».

وتابع: «وإن شاء الله نطلعكم أول بأول على كل المستجدات، عندنا بث مباشر لمعظم السفارات التي بها كثافات بالخاص دول الخليج، وروما وفرنسا ولندن وأمريكا، تباعا هنحيطم بالمستجدات من منطلق الشفافية والإعلان عن كل الأحداث التي ستجرى خلال عملية تصويت المصريين في الخارج».