محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الثالث في شباك لاسك

سجل النجم المصري محمد صلاح، هدف فريقه ليفربول الإنجليزي الثالث في شباك لاسك لينز النمساوي، خلال المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

ويتقدم الريدز بثلاثية نظيفة على لاسك، حيث افتتح الكولومبي لويس دياز، التهديف من رأسية في الدقيقة 12، قبل أن يضيف الهولندي كودي جاكبو، الهدف الثاني في الدقيقة 15 من صناعة صلاح.

وأحرز الفرعون المصري، الهدف الثالث في الدقيقة 51 من ركلة جزاء، ليزور شباك المنافسين وهو يرتدي شارة قيادة ليفربول في مواجهة الليلة.

وغادر محمد صلاح مباراة ليفربول ولاسك، بعد استبداله في الدقيقة 56 بدلًا من زميله كورتس جونز.

وبذلك، رفع محمد صلاح رصيده من الأهداف في بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، إلى 3 أهداف في 5 مباريات شارك بها مع الريدز.

ويتصدر ليفربول، جدول ترتيب المجموعة الخامسة من مجموعات الدوري الأوروبي برصيد 9 نقاط، بينما يتذيل لاسك لينز الترتيب وفي رصيده 3 نقاط.