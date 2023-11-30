مراسلة قطاع القنوات الإخبارية بـ"المتحدة": الجالية المصرية بتونس حريصة على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

قالت نسرين رمضاني مراسلة قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من تونس، إن الجالية المصرية في تونس عددها قليل مقارنة بالجالية المصرية في دول أخرى، مشيرةً إلى أن السفارة المصرية في تونس استعدت بشكل كبير وبذلت مجهودا كبيرا في تأمين الجوانب اللوجستية، لتجري هذه العملية الانتخابية في كنف الشفافية والنزاهة طبقا للقواعد والضوابط القانونية.

وأضافت رمضاني في جولة المراسلين عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "مصادر من الجالية المصرية أكدت حرصها الشديد على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية وستدلي بصوتها، ونشير إلى أن الجالية المصرية في تونس عددها الأكبر يتركز في مدينة صفاقس الموجودة جنوبي شرق تونس وعدد أقل في مدينة سوسة الموجودة في وسط شرق تونس".

وتابع، أن عدد المصريين قليل جدا في العاصمة تونس مقارنة بصفاقس وسوسة، مشددةً على أن الجالية المصرية حريصة على المشاركة في الانتخابات الرئاسية لاعتبارات عديدة، أولا التزاما ووعيا بأهمية وضرورة أداء الواجب الانتخابي، ومن جهة أخرى، هذا الحق الانتخابي والحق في الإدلاء بأصواتهم بكل حرية وكل شفافية، والارتباط بالوطن رغم الغربة والهجرة.