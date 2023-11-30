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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد صلاح يصنع هدفًا في تقدم ليفربول على لاسك بالشوط الأول

مباراة ليفربول ولاسك
مباراة ليفربول ولاسك
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يتقدم فريق ليفربول الإنجليزي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، على ضيفه لاسك لينز النمساوي بهدفين دون رد، خلال الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

ويتواجد صلاح في التشكيل الأساسي للريدز، ويرتدي شارة قيادة الفريق منذ بداية اللقاء.

افتتح الكولومبي لويس دياز، التهديف من رأسية في الدقيقة 12، قبل أن يضيف الهولندي كودي جاكبو، الهدف الثاني في الدقيقة 15 من صناعة محمد صلاح.

ويشارك محمد صلاح في بطولة الدوري الأوروبي للمرة الرابعة في مسيرته، حيث خاض منافسات اليوروباليج 3 مرات سابقة مع 3 أندية مختلفة.

ويتصدر ليفربول، جدول ترتيب المجموعة الخامسة من مجموعات الدوري الأوروبي برصيد 9 نقاط، بينما يتذيل لاسك لينز الترتيب وفي رصيده 3 نقاط.

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