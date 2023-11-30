بمشاركة محمد شريف.. اتحاد جدة يقسو على الخليج برباعية

قسى فريق اتحاد جدة على نظيره الخليج، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، برباعية مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

وشارك محمد شريف أساسيًا في تشكيل الخليج، وخاض دقائق المباراة كاملة دون تسجيل أو صناعة أي هدف.

بينما غاب أحمد حجازي مدافع الاتحاد، عن اللقاء لعدم الجاهزية ورؤية الأرجنتيني جالاردو مدرب العميد.

افتتح كورنادو التهديف في الدقيقة التاسعة لصالح فريق النمور، وأضاف زميله الفرنسي كريم بنزيما الهدف الثاني في الدقيقة 29 من ركلة جزاء.

وسجل خالد ناري هدفًا لصالح رفاق محمد شريف في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم اتحاد جدة بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، عزز المغربي عبدالرزاق حمدالله تقدم الاتحاد بهدف ثالث في الدقيقة 65 من ركلة جزاء أيضًا، قبل أن يختتم زكريا هوساوي الرباعية في الدقيقة 74، ثم قلص فواز الطريس الفارق بهدف في الدقيقة 90 من زمن اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع اتحاد جدة رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما تجمد رصيد الخليج عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر.