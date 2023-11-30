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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سفير مصر في تنزانيا يستقبل بعثة الأهلي

سفير مصر في تنزانيا
سفير مصر في تنزانيا يستقبل بعثة الأهلي
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استقبل السفير شريف إسماعيل، سفير مصر في تنزانيا، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فور وصولها إلى العاصمة دار السلام، استعدادًا لمواجهة فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وحرص السفير وبرفقته إسلام جلال، قنصل مصر في تنزانيا، وطاقم السفارة، على متابعة إنهاء إجراءات الوصول والانتقال إلى فندق الإقامة، والاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة.

وكان الفريق قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل، سجلها محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي.

بعثة الأهلي في تنزانيا سفير مصر في تنزانيا الأهلي ويانج افريكانز