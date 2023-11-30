مصرع شاب بجرعة مخدرات زائدة فى الدقهلية

لفظ شاب فى العقد الثالث من عمره أنفاسه الأخيرة بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية متأثرا بإصابته بانخفاض فى درجة الوعي وانخفاض ضغط الدم إثر تناوله جرعة مخدرات زائدة وبسؤال والدة أثر ان نجله دائم تعاطي المواد المخدرة وتوفي متأثرا بجرعة زائدة من المواد المخدرة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة من مستشفى المنصورة الدولي بوصول "م.م.م.ع"، 34 عاما، لا يعمل- ومقيم شارع محمد فتحي مدينة المنصورة مصابا باضطراب بدرجة الوعي وانخفاض بضغط الدم وتوفي عقب وصوله"إدعاء تعاطي مواد مخدرة".

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال والد المتوفى،61 عاما، ومقيم شارع العباسي بمدينة المنصورة قرر ان نجله دائم تعاطي المواد المخدرة فضلا عن عثوره على سرنجة مدممة بجانبه ووجود آثار وخذ باليد، مرجحا وفاته نتيجة تعاطيه جرعة مخدرات زائدة ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 11208 إداري قسم شرطة أول المنصورة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.