“تعليم القاهرة” تعلن تقييم مسابقة الطالب المثالي وموضوعها الذكاء الاصطناعي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه تم تقييم مسابقة(الطالبة/ الطالب) المثالى للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ للمرحلتين (الإعدادية -الثانوية ) وموضوعها المحوري ( الإتحادات الطلابية... الذكاء الاصطناعي).

أهداف المسابقة:

١- ترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الديمقراطيه لدى الطلاب.

٢- تشجيع الطلاب على التفوق الدراسي.

٣- تنفيذ أنشطه وبرامج لمقابلة الاحتياجات المعرفية والإبداعية والابتكارية والمهارية لدى الطلاب.

٤- تنميه واستثمار مواهب وقدرات الطلاب في الممارسات التكنولوجية.

٥- تدريب الطلاب على الإستخدام الأمثل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

٦- تعزيز ممارسات الأنشطة لنشر الوعي بالذكاء الاصطناعي.

والمستهدفين، طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية.

وتأتي المسابقة فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على بناء الشخصية الوطنية المتكاملة لأبنائنا الطلاب باعتبارهم قادة المستقبل وأمل الأمة وإيمانًا برؤية مصر المستقبلية ( ٢٠٥٠/٢٠٣٠ )، تحت رعاية أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وزينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، وإشراف عزة عبد العزيز موجه عام التربية الإجتماعية، وابتسام إمام مسئول الاتحادات الطلابية.