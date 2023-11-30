عميد معهد الكبد: المؤتمر السنوى الـ15 يبحث الجديد فى مجال العلاج

قال الدكتور محمد صالح،عميد المعهد القومى للكبد والجهاز الهضمى والامراض المعدية، إن المؤتمر السنوى في دورته الـ 15 شهد مناقشة العديد من الموضوعات الطبية وأهم المستجدات العلمية في مجال الكبد وأمراض الجهاز الهضمي والأمراض المعدية.

وأكد الدكتور محمد صلاح فى تصريحات لـ«البوابة نيوز»، أن هدف المؤتمر هو نشر الوعي العلمي والمعرفي واطلاع شباب الأطباء على احدث خطوط العلاج ومناقشة احدث العلاجات والتطورات الطبية بين الأساتذة المتخصصة في المجالات المختلفة سواء من داخل هيئة المستشفيات التعليمية او من خارجها.

جاء ذلك على هامش انعقاد المؤتمرالسنوى الـ15 للمعهد القومي للكبد والجهاز الهضمى والامراض المعدية، والمنعقد تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبحضور الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور محمد عبدالوهاب الابجيجى، نائب رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور على حسين، نائب عميد معهد الكبد والامراض المعدية، وعدد كبير من أطباء وأساتذة الكبد فى مصر والعالم.

وأضاف عميد معهد الكبد، أن المؤتمر السنوي للمعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية يُعد أحد أقدم المؤتمرات في وزارة الصحة والذي يضم معهد الكبد ومستشفى حميات إمبابة التابعين لهيئة المستشفيات التعليمية.

مضيفا ان المعهد يحرص على تقديم أفضل خدمة طبية بإتباع الأساليب العلاجية العالمية في تخصصات ( الجراحة العامة،جراحة الكبد والبنكرياس،أمراض الجهاز الهضمي، الصيدلية الإكلينيكية، الجلدية، طب الأطفال، الرعاية المركزة، الباثولوجيا الإكلينيكية، باثولوجيا الأنسجة، الأمراض المُعدية الإكلينيكية، الوبائيات التطبيقية، الأشعة التخصصية، الأشعة التداخلية، أمراض الكلى، الباطنة العامة، التخدير)، مؤكدا العمل دائما على تحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المُقدمة للمواطنين.