تعليم الوادي الجديد يعلن نتائج مسابقة الحديث الصحفى الإلكتروني

أعلن سيد عبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الخميس، نتائج مسابقة الإذاعة المدرسية للعام الدراسى 2023_2024م وذلك بعد انهاء اعمال التصفيات بجميع الإدارات التعليمية بالتنسيق مع توجيه عام الصحافة المدرسية.

وتأتي المسابقى تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.

وأوضح سيد عبد العزيز أن النتائج جاءت كالتالى:

المرحلة الابتدائية:

●المركز الأول/ مدرسة ملحقة المعلمين بالخارجة

● المركز الثانى/ مدرسة باريس الابتدائية

● المركز الثالث / مدرسة عين عيش ببلاط

● المركز الرابع / مدرسة القلمون بالداخلة

اما بالنسبة للمرحلة الإعدادية

● المركز الأول / مدرسة الزهور الإعدادية الجديدة بالخارجة

● المركز الثانى / مدرسة المعصرة بالداخلة

● المركز الثالث /مدرسة القلمون بالداخلة.