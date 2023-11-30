الكشف الطبي على ١٢٣٧ مواطنا في قافلة طبية مجانية بالفيوم 

أقيمت قافلة طبية مجانية بالوحدة الصحية بالمحمودية بالحجر، والمنظمة من قبل وزارة الصحه والسكان على مدار يومي ٢٩ و٣٠ نوفمبر.



وقال مسئول إدارة القافة انها شملت تخصصات (الباطنة - الأطفال - الجراحة - المسالك - الجلدية - النساء - الاسنان)، وأن إجمالي عدد المرضى الذين تم الكشف الطبي عليهم 1237 حالة..

وعدد المرضى المحولين لاستكمال العلاج بالمستشفيات 6، وعدد الحالات التى تم عمل فحوصات معملية واشعة لهم 31، وعدد حالات الكشف المبكر عن أمراض ضغط الدم والسكر 113،

وعدد الحاضرين لندوات التثقيف الصحى 215 متردد.



واكد أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة إطسا، توفير الدعم لإدارة القوافل الطبية كي تستطيع تقديم الدعم الطبي لأكبر عدد من أهالي القرية.



جاء ذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ للوصول لمجتمع خالي من الأمراض وتحقيق الأهداف المرجوة للمبادرات الرئاسية بتكثيف القوافل الطبية المجانية من خلال العيادات الثابتة والمتحركة، وبناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم على تضافر الجهود وتكثيف التوعية لتحقيق مستهدفات القوافل الطبية.

وتحت اشراف أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة إطسا.

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