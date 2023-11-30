السياحة والسفر: دعم السيسي واجب وطني استكمالا للتطور

عقدت لجنة السياحة بالبحر الأحمر اجتماع اليوم الخميس بحضور محمد حسين راجح رئيس اللجنة وقيادات حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر وابو المجد على نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر، ونورا على رئيس لجنة السياحة والاثار بمجلس النواب، لبحث الاستعدادات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة في لجان البحر الأحمر وعددهم 82 لجنة و7 لجان عامة تسمح للمواطنين بممارسة حقهم الدستوري في التصويت وتعقد الانتخابات بالداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر.

أشار ابو المجد على، نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، الي دعم القطاع السياحي بالبحر الأحمر للمرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة استكمالا لتطوير منظومة السياحة التي شهدت تنمية في عهد الرئيس السيسى.

وأضاف ابو المجد في تصريحات صحفية ان دعم السيسي واجب وطني في ظل الأجواء التي تشهدها البلاد وحفاظا على الاستقرار الذي تنعم به مصر والأمن والأمان الذي انعكس بالايجاب على دفع عجلة التنمية السياحية، لافتا إلى أن قطاع السياحي شهد طفرة تنموية في عهد السيسى.

وتابع أن المشروعات التي نفذتها الدولة خلال العشرة سنوات الماضية من تطوير الطرق ورفع كفاءة المطارات والبنية التحتية والتسهيلات في المشروعات السياحية أفادت الاستثمار السياحي وجذب أسواق سياحية جديدة وضعت المدن السياحية المصرية في مصاف الوجهات العالمية لسياح العالم.

و دعا ابو المجد جميع العاملين بالقطاع السياحى للخروج إلى الصناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المقبلة وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي أيام 10 و11 و12 ديسمبر لاستكمال مسيرة الإنجازات وحفاظا على الاستقرار.

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