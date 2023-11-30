منسق حملة مواطن بالدول العربية يكشف لـ"البوابة نيوز" آخر الاستعدادات للانتخابات الرئاسية

كشف محمود عشيش منسق حملة مواطن في الدول العربية، عن آخر الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية 2023/2024 في الخارج.

وقال منسق عام لحملة مواطن بالدول العربية، إنه قام بالتواصل مع منسقي وأعضاء الحملة في جميع الدول العربية لضمان سلامة سير العملية الانتخابية.

وأضاف عشيش في تصريح لـ "البوابة نيوز"، اليوم الخميس تم إنشاء غرفة عمليات خاصة تعمل على مدار الساعة لمتابعة العملية الانتخابية لحظة بلحظة، بهدف ضمان سيرها بشكل آمن، كما قمنا بتوفر جميع الموارد اللازمة لتسهيل عملية الاقتراع في جميع المراكز الانتخابية في الخارج.

ووجه الشكر لجميع أعضاء الحملة على جهودهم والعمل الدؤوب الذي قاموا به خلال الفترة الماضية. وتضافر جهودهم التزامهم، مؤكداً علي ثقته من أن المصريين في الخارج سيتمتعون بفرصة حقيقية للمشاركة في اختيار رئيسهم القادم.

ودعا عشيش جميع المواطنين المصريين في الخارج إلى استخدام حقهم الدستوري في المشاركة الفعّالة في الانتخابات الرئاسية، وبذلك يتم إرسال رسالة قوية إلى العالم بأن مصر تعيش حقا في ظل ديمقراطية تقوم على أساس الشفافية والعدالة.