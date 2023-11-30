دوري النيل.. التعادل الإيجابي يحسم لقاء المقاولون العرب وفاركو

تعادل فريق فاركو أمام نظيره المقاولون العرب بنتيجة 1/1 في المباراة التي أقيمت على ملعب الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري الممتاز «دوري النيل».

سجل هدف فاركو أحمد شريف بعد مهارة استثنائية من وليد علي الذي راوغ بالكرة بشكل رائع داخل منطقة الجزاء ومررها لشريف الذي أسكنها في شباك الذئاب في الدقيقة 33.

وفي الدقيقة 65 نجح عماد ميهوب في تسجيل هدف التعادل للمقاولون في مرمى فاركو برأسية رائعة، بعد عرضية من جوزيف أوشايا.

حاول الفريقان خطف هدف الفوز والثلاث نقاط إلا أن التعادل ظل قائما بينهما لينتهي اللقاء بنتيجة 1/1.

بهذه النتيجة يرفع فاركو رصيده عند 5 نقاط في المركز الرابع عشر، بينما رفع المقاولون العرب رصيده عند 3 نقاط في المركز الأخير.