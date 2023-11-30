المرشح الرئاسى حازم عمر: لدي الكثير لأقدمه بمجال الاستثمار فى محافظات مصر

أعلن المرشح الرئاسى حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، تلقيه من كل محافظة من محافظات الصعيد مشاكلها وهموم مواطنيها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الانتخابى الثالث لحملة المرشح الرئاسى حازم عمر، لمحافظات قطاع شمال وجنوب ووسط الصعيد، بحضور قيادات حزب الشعب الجمهورى.

وقال «عمر» إنه فى مقدمة المشكلات البطالة والتشغيل، مشيرا إلى أنه يسعى لعمل بيئة حاضنة للاستثمار فى كل محافظات مصر

وأضاف : «أتعهد فى حال وفقنى الله بالمنصب الرئاسى، فلن تنتهى المدة الرئاسية، إلا وكل محافظة بالصعيد بها مصنع واثنان وثلاثة، سجلوها عليا وحاسبونى عليها».

وأوضح أنه «على الرغم مما أمتلكه من قوة ورباطة جأش وحزم وحسم، إلا أنه يلين قلبى أمام ذوى الاحتياجات الخاصة»، متابعا: «أنا أب لطفل من ذوى الاحتياجات الخاصة عمره أكثر من 20 عاما، وأعلم مدى معاناتهم ومعاناة ذويهم».

وأكد أن الأمر لا يقف عند استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة فقط، إنما يحتاجون لمزيد من الدعم والدمج داخل المجتمع