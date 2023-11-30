محمد صلاح يرتدي شارة قيادة ليفربول أمام لاسك بالدوري الأوروبي

يستعد النجم المصري محمد صلاح رفقة فريقه ليفربول الإنجليزي، لمواجهة لاسك لينز النمساوي، بعد قليل في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

ويسعى ليفربول بقيادة صلاح في مباراة الليلة، لحصد الثلاث نقاط من أجل التأهل لدور الـ16 من اليوروباليج، وحسم صدارة المجموعة والابتعاد عن مواجهات فرق دوري أبطال أوروبا، التي تلتحق ببطولة الدوري الأوروبي بعد دور المجموعات.

وبحسب شبكة «The Anfield Talk»، فإن محمد صلاح سيرتدي شارة قيادة ليفربول أمام لاسك لينز.

وسجل الفرعون المصري هدفين في مسابقة الدوري الأوروبي هذا الموسم، خلال 4 مباريات شارك بها مع الريدز.

يشارك محمد صلاح في بطولة الدوري الأوروبي للمرة الرابعة في مسيرته، حيث خاض منافسات اليوروباليج 3 مرات سابقة مع 3 أندية مختلفة.

يتصدر ليفربول، جدول ترتيب المجموعة الخامسة من مجموعات الدوري الأوروبي برصيد 9 نقاط، بينما يتذيل لاسك لينز الترتيب وفي رصيده 3 نقاط.