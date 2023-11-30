ads
الخميس 30 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بحضور كمال أبو رية.. مؤتمر جماهيري لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ببورسعيد

مؤتمر جماهيري لدعم
مؤتمر جماهيري لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي ببورسعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظم حزب حماة وطن بمحافظة بورسعيد، برئاسة المهندس محمد سلامة، مؤتمرًا جماهيريًا، مساء اليوم الخميس، بمسرح المركز الثقافي ببورسعيد، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ ببورسعيد وأبناء المحافظة، وقيادات الحزب، واللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، والدكتور أيمن محمد ابراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، والفنان كمال أبو رية.

 

 

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني، وقراءة آيات من القرآن الكريم، وفقرة فنية للأطفال قدموا خلالها أوبريت استعراضي تحت عنوان: "مستقبلنا معاك".

من جانبه، وجه الفنان كمال أبو رية، خلال كلمته بالمؤتمر، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على قيادته الحكيمة لمصر، والإنجازات التي تحققت على أرض الواقع والواضحة لكل مواطن مصري ضميره حي، مضيفا:"أقول ذلك عن قناعة وليس نفاق، فالإنجازات تحققت في عدة مجالات ومنها: الصحة والتعليم والمواصلات والعاصمة الإدارية الجديدة والمناطق والمجمعات الصناعية العملاقة والمدن الجديدة ومبادرة حياة كريمة".

1701368771350_copy_1280x960
1701368771350_copy_1280x960
1701368771305_copy_1280x960
1701368771305_copy_1280x960
1701368771282_copy_1280x960
1701368771282_copy_1280x960
1701368771257_copy_1280x960
1701368771257_copy_1280x960
1701368771217_copy_1280x960
1701368771217_copy_1280x960
حماة وطن بورسعيد السيسي الانتخابات الرئاسية كمال ابو راية