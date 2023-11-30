موعد مباراة الزمالك وسوار الغيني في الكونفدرالية الأفريقية

يستعد فريق الكرة الأول بالزمالك، بقيادة مدربه معتمد جمال، لمواجهة سوار الغيني، وذلك في الجولة الجولة الثانية للمجموعة الثانية بدور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يقام لقاء الزمالك وسوار الغيني في التاسعة من مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب السلام، بحضور 15 ألف مشجع وفقا للموافقات الأمنية .

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الخميس، عقب الفوز على فيوتشر أمس في مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمس، على فيوتشر بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف لاعبي الزمالك، التدريبات غدا الجمعة على ملعب النادي الأبيض بمقره في ميت عقبة .

كان الزمالك قد افتتح مبارياته بدور المجموعات بالكونفيدرالية بالفوز على حساب فريق ابوسليم الليبي بنتيجة 1-0 على ملعب برج العرب بالإسكندرية .