حازم عمر: لدينا مهمة كبيرة في مواجهة أزمة التضخم

قال حازم عمر المرشح الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري: "لدينا مهمة كبيرة في مواجهة أزمة التضخم، بدل ما أغلى الدنيا عليك وبعدين أرضيك بعلاوة ٣٠٠ جنيه".

جاء ذلك خلال المؤتمر الانتخابي الثالث لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر، لمحافظات قطاع شمال وجنوب ووسط الصعيد، بحضور قيادات حزب الشعب الجمهوري.

وأضاف: "إذا تولينا المسئولية فنحن أهل لها، ولا نشارك في أي مشهد به أي نوع من أنواع الهزل حتى لا نسيئ إلى مصر، خصوصا وأن الانتخابات الرئاسية هي منافسة على أهم استحقاق دستوري".

وتابع: "لسنا رجال هزل.. ورفعنا سقف المنافسة في الانتخابات الرئاسية، ومن يترشح لرئاسة الجمهورية يجب أن يكون رجل دولة".

واستكمل المرشح الرئاسي حازم عمر: "لما بنوعد بنكون دارسين كويس ومش بنجيب كلام من الكتب، ولكن كلام من خبرات، علشان كده اللي هنقوله هننفذه".

وتعهد بأنه سيعمل على تعيين العشرين الأوائل في جميع الكليات، للاستفادة من الكفاءات والكوادر لخدمة مصالح الوطن.

وفيما يتعلق بحرية الرأي والصحافة، قال المرشح الرئاسي حازم عمر: "أتعهد بأنه لن يقصف قلم في عهدي وأنا مع حرية الرأي".

وأشار إلى أنه حدثت تجاوزات في حقه، قائلا:" لماذا يتم الإساءة في حقي ولمن يريد الاشتباك معي يشتبك في برنامجي وليس في شخصي، موضحا أن برنامجه الانتخابي يتضمن مواجهة الاستقطاب السياسي".